Primer balance de tránsito de Fiestas Patrias: tres fallecidos y 52 detenidos

Carabineros entregó esta jornada el primer balance de las carreteras en Fiestas Patrias, que cifró tres muertos por accidentes de tránsito y 52 detenidos.

La institución informó que los incidentes fatales se produjeron en las regiones Metropolitana, de La Araucanía y de Los Ríos, y corresponden a un atropello y dos colisiones viales.

Asimismo, se han "fiscalizado más de 16 mil vehículos y aplicado más de 4.700 exámenes de alcotest y narcotest, arrojando un total de 52 detenidos", dijo el general de Carabineros Víctor Vielma, jefe de la Zona de Tránsito, Carreteras y Seguridad Vial.

De los aprehendidos, 35 conducían alcoholizados, mientras que 17 lo hicieron bajo efectos de las drogas.

"Queremos que sea un fin de semana de celebrar con responsabilidad y autocuidado para no seguir aumentando estas lamentables cifras. El año pasado, en esta misma festividad, en el primer día, llevábamos solo una persona fallecida, ahora llevamos tres", aseveró el uniformado.

Cantidad de vehículos que salió de la RM fue menor de lo esperado

Por otro lado, Carabineros informó que la cantidad de vehículos que salió de la Región Metropolitana para estas Fiestas Patrias fue 7% menor.

"Se esperaba que salieran 400 mil vehículos, pero salió un 7% menos, es decir, aproximadamente 12 mil automóviles menos", dijo el general Vielma.

En cuanto a la vuelta de vehículos hacia la RM, el carabinero explicó que el "retorno concentrado" se producirá "el día domingo. La actividad y el aumento de los flujos comienza a contar de las 13:00 horas, con un alza progresiva desde las 16:00".