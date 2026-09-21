Taylor Swift recibirá el primer premio a la mejor dirección artística en los VMAs

Taylor Swift recibirá el primer premio MTV VMA a la mejor directora artística en la ceremonia de los MTV Video Music Awards (VMAs), que se celebrará el próximo fin de semana en Los Ángeles.

Este nuevo galardón reconoce a artistas musicales innovadores cuyo trabajo detrás de la cámara ha ampliado las posibilidades del videoclip y ha impulsado el arte de la narración visual, según informó la producción de estos premios en un comunicado.

La catorce veces ganadora del Grammy ha dirigido algunos de los videos más representativos de su carrera, entre los que destacan "Karma (feat. Ice Spice)" y, más recientemente, "The Fate of Ophelia" y "Opalite". La intérprete ha sido nominada siete veces a mejor directora en los MTV Video Music Awards, de los cuales ha ganado en cuatro ocasiones.

La artista llega a la ceremonia como la segunda con más nominaciones, con nueve en total, entre ellas dirección, video del año, artista del año y mejor pop.

Quien lidera la lista es Madonna, con once candidaturas, incluidas las tres grandes: video del año por "Confessions II – The Film", y artista y canción del año, esta última por "Bring Your Love", junto a Sabrina Carpenter.

Los VMAs serán presentados por Snoop Dogg y se transmitirán el domingo 27 de septiembre por CBS, con emisión simultánea por MTV y Paramount+ (Premium) en Estados Unidos, mientras que la transmisión estará disponible globalmente al día siguiente a través de Paramount+ y MTV.