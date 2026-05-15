31 Minutos estrena inédita y "depresiva" versión de El Dinosaurio Anacleto

Más de 20 años después de su lanzamiento la clásica canción "El Dinosaurio Anacleto" de 31 Minutos tiene una nueva y "depresiva" versión.

A través de su cuenta de Youtube, el grupo de títeres estrenó una versión alternativa de este tema, incluido originalmente en su segundo álbum, con una letra distinta a la finalmente publicada.

"Una versión alternativa casi final de 'El Dinosaurio Anacleto', pero con unos cambios en la letra donde Anacleto termina su historia en tiempo presente y tiene un final poco optimista. Fue cambiado porque en el mismo equipo sentíamos que era demasiado depresivo incluso para nuestro público", señaló 31 Minutos sobre esta versión.

¿Cuáles son los cambios?

La primera de las modificaciones tiene que ver con el cambio de tiempo en la letra: mientras en la versión original el cantante asegura que "no fui feliz", en esta versión alternativa dice en tiempo presente que "no soy feliz".

El último verso de la canción también aplica este cambio, aunque sos dos líneas finales son distintas: "Prefería el mundo cuando no había ciudades / Cuando me tiraba en cualquier parte a descansar", cierra esta "depresiva" versión de "El Dinosaurio Anacleto".

Escucha la canción aquí.