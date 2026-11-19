El fenómeno de "Grand Theft Auto VI" tiene sonido chileno, con varios jugadores reportando en las primeras horas de juego momentos donde suenan canciones de Princesa Alba.

Al igual que los títulos previos, la nueva entrega de Rockstar Games, la primera de la saga desde 2013, posee múltiples emisoras radiales que dan cuenta del ambicioso trabajo de variedad musical que se buscaba dar vida al ficticio estado de Leónida y a los recorridos por su territorio.

Es ahí donde jugadores han compartido en la red social X (antes conocida como Twitter) momentos del juego donde suenan temas de la artista nacional en las estaciones radiales, como "acelero" y "UNA CUALQUIERA".

Incluso, su canción "Strawberry" se deja escuchar en la ambientación de un club nocturno.

Hasta ahora, Rockstar no ha dado a conocer la lista completa de las canciones que son parte de "GTA VI" en sus más de 20 emisoras, mientras que la cantante no se ha referido a su participación en la música que acompaña al juego.