Banda nacional Astro se reúne a 10 años de su separación

La banda chilena Astro se reúne a 10 años de su separación con un concierto en el Teatro Coliseo para celebrar su historia.

Uno de los grupos emblema del indie rock nacional regresa a los escenarios con su formación original compuesta por Andrés Nusser, Nicolás Arancibia, Daniel Varas y Octavio Cavieres.

Por primera vez en una década, los intérpretes de "Colombo" y Ciervos" volverán a reencontrarse con el público el próximo 19 de diciembre en el citado escenario capitalino.

La banda, cuya historia comenzó en 2008, lanzó su primer álbum de estudio, "Astro", en 2011 y no tardó en trascender las fronteras del país, con presentaciones en Lollapalooza Chicago, Mysteryland en Ámsterdam y Primavera Sound en Barcelona.

Su último disco de estudio, "Chicos de Luz", se publicó en diciembre de 2015, antes de iniciar su receso indefinido en mayo de 2016, donde todos los integrantes continuaron desarrollando diferentes proyectos musicales.

Entradas

La venta de entradas para el show de reunión comenzará este lunes 24 de agosto, al mediodía, a través del sistema PuntoTicket.

Los precios de los tickets van desde los 25 mil a los 35 mil pesos, sin cargo por servicio.