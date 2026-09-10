Cami, Amigo de Artistas y otros chilenos llegan a la banda sonora de EA Sports FC 27
El videojuego saldrá el próximo 25 de septiembre.
El videojuego saldrá el próximo 25 de septiembre.
El videojuego EA Sports FC 27 (ex FIFA) anunció a los artistas que integrarán su banda sonora y confirmó la presencia de varios músicos chilenos en la lista.
La cantante Cami, el dúo Amigo de Artistas, el cantante FaceBrooklyn y la artista Rubio serán parte de este selecto grupo que incluye 120 canciones de 36 países.
Por el lado de Cami se incluyó su tema "Pena Negra"; de Amigo de Artistas estará "Un dia nuevo (fuego)"; de Rubio pondrán su colaboración "Calla - Montoya remix" con Montoya y de FaceBrooklyn "El combito".
En la lista también se incluyen artistas como The Strokes, Interpol, Cypress Hill, María Becerra, Royal Blood, Anderson .Paak y Milo J, entre otros.
EA Sports FC 27 será lanzado el próximo 25 de septiembre.