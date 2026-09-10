Cami, Amigo de Artistas y otros chilenos llegan a la banda sonora de EA Sports FC 27

El videojuego EA Sports FC 27 (ex FIFA) anunció a los artistas que integrarán su banda sonora y confirmó la presencia de varios músicos chilenos en la lista.

La cantante Cami, el dúo Amigo de Artistas, el cantante FaceBrooklyn y la artista Rubio serán parte de este selecto grupo que incluye 120 canciones de 36 países.

Por el lado de Cami se incluyó su tema "Pena Negra"; de Amigo de Artistas estará "Un dia nuevo (fuego)"; de Rubio pondrán su colaboración "Calla - Montoya remix" con Montoya y de FaceBrooklyn "El combito".

En la lista también se incluyen artistas como The Strokes, Interpol, Cypress Hill, María Becerra, Royal Blood, Anderson .Paak y Milo J, entre otros.

EA Sports FC 27 será lanzado el próximo 25 de septiembre.