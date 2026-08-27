Congreso expresa su rechazo al uso de su música en publicación del Gobierno

El grupo Congreso expresó su rechazo al uso de una de sus canciones en las redes sociales del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

Hace algunos días la cuenta @culturas_cl de Instagram publicó un video de un par de actividades patrimoniales en Valparaíso encabezadas por el ministro Francisco Undurraga. Dicho clip fue musicalizado con "En todas las esquinas", uno de los temas más reconocidos del conjunto quilpueíno.

Fue en la misma red social donde Congreso aseguraron estar "sorprendidos y molestos frente a esta situación".

"Como grupo Congreso tomamos conocimiento del uso de nuestra canción "En todas las esquinas" en una publicación desde la cuenta de Instagram del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Sobre lo anterior, queremos expresar que no fuimos consultados ni hemos autorizado dicho uso, por lo que nos declaramos sorprendidos y molestos frente a esta situación", enfatizaron en un comunicado.

Además señalaron que consideran "fundamental que la utilización de nuestras obras en comunicaciones de carácter institucional respete los procedimientos correspondientes y, especialmente, la voluntad de sus autores y titulares".

Por ahora el video permanece en la cuenta del Ministerio de las Culturas, las Arties y el Patrimonio.