De luto la ranchera chilena: muere uno de Los Hermanos Bustos

"Con profundo pesar lamentamos el fallecimiento de don Ismael Bustos Maldonado, destacado músico nacional y vecino de nuestra comuna", publicó en sus redes sociales la Municipalidad de Curacaví, dando cuenta de la muerte de un referente de la música ranchera en Chile.

Ismael, junto a su hermano Fernando, formó a mediados de la década de 1960 el dúo Los Hermanos Bustos, icónico grupo que dio forma al género en el país, mucho antes de que el estilo llegara a la televisión y -por cierto- décadas antes la irrupción de la música digital.

Ismael era el guitarrista de la pareja, mientras que Fernando el acordeonista; siendo ambos voces principales en todas sus grabaciones.

"En Chile, somos los pioneros de la música norteña en Chile y gracias al esfuerzo a la perseverancia", comentó el propio músico en 2005 ante su llegada al Festival de Viña, un año después del debut en la Quinta Vergara de María José Quintanilla.

De hecho, consideró que la entonces adolescente arista había dado "un nuevo empuje a la música mexicana en Chile y que ha sido un apoyo para todos los artistas que hacemos la música ranchera en Chile (...) para todos los que creían que era rasca, no es tan rasca".