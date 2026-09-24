Día de la Música Chilena 2026 anuncia festejos centrados en Cecilia, La Incomparable

El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio anunció los detalles de las celebraciones que tendrá el Día de la Música Chilena 2026, cuyo foco estará puesto en la figura de Cecilia, La Incomparable.

Todo comenzará este 2 de octubre con un concierto en la Plaza de la Constitución de Santiago que contará con el proyecto Piano Rural, en donde 52 pianos de la Región de O'Higgins interpretarán "un repertorio principalmente nacional", aunque no basado en la cantante chilena.

En tanto el homenaje a Cecilia se llevará a cabo el 4 de octubre -día en que se celebra a la Música Chilena- en su natal ciudad de Tomé. Allí participarán figuras como Nicole, Los Ramblers y bandas locales.

"Estamos muy contentos que ahora además estemos homenajeando a Cecilia, una mujer que con su voz y puesta en escena conquistó a un público que varias generaciones después sigue fiel a sus canciones y al legado que nos heredó", dijo el ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Francisco Undurraga.

Ambas actividades son totalmente gratuitas.