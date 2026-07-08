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Tópicos: Magazine | Música | Música chilena

DJ Méndez y Juliano Sosa se enfrentarán en combate de boxeo: Entradas a la venta

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El cantante urbano se encuentra entrenando para convertirse en profesional.

DJ Méndez y Juliano Sosa se enfrentarán en combate de boxeo: Entradas a la venta
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Dos generaciones de la música urbana se enfrentarán en un inédito duelo de boxeo en agosto próximo.

DJ Méndez, voz de "Estocolmo", peleará contra Juliano Sosa, uno de los exponentes de la nueva camada del trap, en una noche única e irrepetible.

En el último tiempo ambos cantantes han tenido entrenamiento en este deporte. Por su parte Sosa ha declarado su intención de convertirse en un boxeador profesional.

La pelea se enmarcará dentro del evento "Cadena de Retos", el cual "reunirá
distintas disciplinas y desafíos protagonizados por figuras del espectáculo, el deporte y las
redes sociales, ofreciendo una jornada cargada de adrenalina y entretenimiento".

Recinto, fecha y entradas

La pelea entre DJ Méndez y Juliano Sosa se realizará el próximo 22 de agosto en Gran Arena Monticello.

Las entradas se pueden adquirir en Ticketmaster con precios que parten en los $24.150.

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