DJ Méndez aclaró polémico desafío a Américo: "Es algo personal"

El cantante DJ Méndez aclaró los motivos detrás del polémico desafío a Américo, a quien llamó a enfrentarse en una pelea de boxeo.

Mediante un vídeo, el artista, que en la invitación aludió a la denuncia por violencia intrafamiliar que Yamila Reyna interpuso contra el intérprete de "Te Vas", se retractó y aseguró que el reto no tiene nada que ver con los problemas judiciales de su colega.

"Yo hice una invitación deportiva a Américo, por algo personal entre él y yo. Yo lo conozco desde que lo acogimos en Suecia, cuando él estaba con el grupo Alegría. Ellos llegaron allá, recibieron toda la ayuda de un amigo mío y yo lo tuve en mi estudio, todo muy bien, perfecto", partió contando.

Bajo esta línea, la voz de "Josephine" mencionó que estuvo apoyando al ariqueño en sus inicios, aunque surgieron varios problemas entre medio.

"Ahora que estoy invitado y soy parte de una velada de boxeo, un deporte legal como cualquier otro, lo invité", afirmó, señalando que la situación legal de su par -quien quedó con arraigo nacional y prohibición de acercarse a su expareja- "lo ve un juez, no yo. Yo lo estoy invitando por una cosa personal a una velada, que de hecho, ya se ha hecho".

Finalmente, Méndez aclaró que su invitación no se trata de algo violento, ya que fue mezclada "con otra cuestión que nada que ver con lo que está pasando Américo, eso es una cuestión de él personal, que tiene que arreglar con un juez".