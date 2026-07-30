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Tópicos: Magazine | Música | Música chilena

Festival Neutral confirma su line up con Candelabro a la cabeza

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Hesse Kassel, Javiera Electra y Estoy Bien también estarán presentes en el evento.

Festival Neutral confirma su line up con Candelabro a la cabeza
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El Festival Neutral celebrará en septiembre próximo una década de existencia con un potente cartel de artistas de la escena independiente.

El line up del evento está encabezado por las populares bandas Candelabro y Hesse Kassel, luego de que en 2025 ambas experimentaran un salto hacia el mainstream de la industria.

Otros notables exponentes independientes como Javiera Electra, Estoy Bien, teodioteodio, Déjenme Dormir, Nando García y Cámara Chilena de la Destrucción, entre otros, completan la oferta musical.

Festival Neutral 2026 se realizará en Matucana 100 el próximo 26 de septiembre. Entradas a la venta en sistema Ticketplus.

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