El consejo que recibió Quique Neira de su padre para concretar la reunión con Gondwana

El próximo 5 de septiembre el grupo Gondwana y el cantante Quique Neira volverán a ofrecer un concierto en conjunto tras 23 años distanciados.

Hace un tiempo que las conversaciones entre la voz de "Cosas Buenas" y el bajista I-Lock Labbé estaban dirigidas hacia la reunión entre Neira y la banda con la que briló a fines de los 90 y comienzos de los 2000. No sólo lo expresaba el público de Gondwana y los fans de la música en general, si no también sus cercanos.

En conferencia de prensa Quique Neira señaló a Cooperativa que fue su padre, fallecido en 2025, quien constantemente le aconsejó reencontrarse con los intérpretes de "Sentimiento original". "La magia que existe entre nosotros es un poco inexplicable, y lo que construimos juntos siempre tuvo un efecto en nosotros pese a nuestros logros individuales", indicó el cantante.

"Mi papá tenía una teoría sobre eso y lo voy a citar: 'Vos con el I-Locks son como Mick Jagger y Keith Richards. Ustedes dos se juntan y hacen una bomba, y yo no sé lo que es', decía, y repetía que 'ojalá un día logren ustedes abuenarse, porque el día que eso ocurra', decía mi viejo, 'van a venir cosas buenas para ustedes, tienen que puro ponerse en esa lógica'", relató Neira.

"Todo lo que logramos", agregó el cantante, "ocurrió porque teníamos esa conexión que va más allá y que está disponible a la vista".

Si bien han sentido el cariño del público, los músicos no esconden sus nervios ante la expectativa que genera tamaña reunión. "Hemos sentido la presión también, el estrés de todo esto, porque nos devolvió a esa sensación que tuvimos hace veintitantos años atrás cuando Gondwana se volvió un fenómeno y logró ser una cosa inédita en Chile", dijo Quique Neira.

Gondwana y Quique Neira ofrecerán su show de reunión el 5 de septiembre en el Estadio Bicentenario de La Florida. Las entradas se pueden adquirir en Puntoticket.