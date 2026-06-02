Javiera Mena llega al Movistar Arena por los 20 años de "Esquemas Juveniles"

La cantante Javiera Mena debutó en 2006 con "Esquemas Juveniles", considerado como uno de los "pilares del pop latinoamericano" y ahora el cumpleaños número 20 del álbum llevará a la artista al mayor show de su carrera.

Así, interpretando en su totalidad el disco, más lo más destacado de su repertorio posterior, Mena se presentará por primera vez en el Movistar Arena.

La cita será el 9 de diciembre en el recinto del Parque O'Higgins y tiene entradas a la venta a través de Puntoticket, con valores entre 11.500 y 57.500 pesos

"Hacer un Movistar Arena sola con 'Esquemas Juveniles' se siente como cerrar un círculo hermoso y gigante. Cuando yo compuse esas canciones, mi universo era diminuto y todo nacía desde un teclado Casio. Pensar que ese minimalismo hoy nos va a llevar a un escenario tan grande es muy fuerte", afirma la intérprete.