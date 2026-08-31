Kidd Voodoo sortea concierto en un colegio o universidad: ¿Cómo participar?

El cantante Kid Voodoo lanzó un concurso para la comunidad estudiantil en el que sorteará un concierto en un recinto educacional.

El beneficiado será un colegio o una universidad que recibirán el ensayo general del concierto que el chileno ofrecerá el próximo 7 de diciembre en el Estadio Monumental.

La competencia se llamará "Olimpiadas Euforia" y constará de varias etapas que se irán actualizando semana a semana en las plataformas digitales del artista.

"Las Olimpiadas Euforia se desarrollarán en cinco etapas. Cada diez días se liberará una nueva misión que permitirá sumar puntos y avanzar en la competencia. De todos los participantes, solo 16 colegios y universidades llegarán a la quinta etapa, donde competirán directamente hasta definir al gran ganador", detalla el comunicado.

Las bases del concurso se encuentran disponibles en este sitio web.

¿Cómo concursar?