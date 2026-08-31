Kidd Voodoo sortea concierto en un colegio o universidad: ¿Cómo participar?
El show consistirá en el ensayo general de su concierto en el Estadio Monumental.
El show consistirá en el ensayo general de su concierto en el Estadio Monumental.
El cantante Kid Voodoo lanzó un concurso para la comunidad estudiantil en el que sorteará un concierto en un recinto educacional.
El beneficiado será un colegio o una universidad que recibirán el ensayo general del concierto que el chileno ofrecerá el próximo 7 de diciembre en el Estadio Monumental.
La competencia se llamará "Olimpiadas Euforia" y constará de varias etapas que se irán actualizando semana a semana en las plataformas digitales del artista.
"Las Olimpiadas Euforia se desarrollarán en cinco etapas. Cada diez días se liberará una nueva misión que permitirá sumar puntos y avanzar en la competencia. De todos los participantes, solo 16 colegios y universidades llegarán a la quinta etapa, donde competirán directamente hasta definir al gran ganador", detalla el comunicado.
Las bases del concurso se encuentran disponibles en este sitio web.