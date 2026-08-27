La "armada chilena" que llega al Rock al Parque 2026

El festival Rock al Parque se celebrará en Bogotá los días 10, 11 y 12 de octubre próximo, y conmemorando 30 años del evento gratuito que convoca a miles y miles de personas en la capital colombiana.

Con una variopinta mezcla de estilos, desde vallenato hasta black metal, Rock al Parque también es un hito cultural del continente y al mismo tiempo una atracción turística.

Así, el anuncio de la parrilla de artistas tiene nombres tan disímiles como Apocalyptica, Bandalos Chinos, Between The Buried and Me, Serú Girán o Trotsky Vengarán.

Los artistas chilenos en Rock al Parque 2026

El line up de Rock al Parque 2026, que se realizará en el bogotano Parque Simón Bolívar, también incluye artistas chilenos, aunque aún sin información pública de qué días se presentarán.

Los connacionales convocados son: