María José Quintanilla analizó la política actual: "Hay un retroceso en temas de mujeres y artes"

La cantante María José Quintanilla emitió una sentida reflexión en torno al estado del Chile y la política actual.

En conversación con radio Futuro, la también animadora de Mega reconoció que últimamente no estaba tan interesada en la política y que "me he desenganchado mucho".

"Si tengo que hablar absolutamente del arte, creo que estamos retrocediendo. Si tengo que hablar como mujer, siento que también. Considero que a veces necesitamos evolucionar y evolucionar es escuchar, más allá de llevar lo que tú llevas como bandera. Siento que de repente todo lo que nosotros creemos no le puede ganar a lo que realmente hemos avanzado y lo que se necesita", puntualizó.

En ese sentido confesó que la situación "me da un poco como de pena más que de rabia, ya se me quitó la rabia".

"Hay un sector que estaba muy esperanzado años atrás con generar nuevas opciones, nuevos caminos, trazar nuevas banderas, generar un poquito más de unión, y se disipó todo eso, se fue frustrando y siento que no quedó rabia, sino que quedó pena y eso siento que es un poquitito más preocupante, porque la pena también te deja inmóvil", agregó, recordando los fallidos procesos constitucionales, aunque sin aludirlos directamente.

"Qué pena que nos farreamos grandes oportunidades. Ojo, hay muy buenas oportunidades para nosotros mismos, para el arte, para las mujeres sobre todo, y puta que da rabia. En este minuto siento que la rabia sí se convirtió como en una sensación de desilusión, pero yo creo que eso va a volver a nacer", concluyó.