María José Quintanilla hace historia como la primera cantante chilena con tres sold out en el Santander Arena

María José Quintanilla cerró este viernes su trilogía de conciertos "La Quintanilla, en vivo" en el Santander Arena (ex Movistar Arena) con un hito: se convirtió en la primera cantante chilena en realizar tres shows sold out en el recinto, todo en menos de 30 días.

Para celebrar este logro, la voz de "Fue difícil" recibió sobre el escenario La Cúpula, la máxima distinción que otorga el recinto y que reconoce a los artistas que han marcado su historia.

Más de 40 mil personas la acompañaron en sus presentaciones del 4, 14 y 30 de octubre. Las entradas para su primera fecha se agotaron en solo un par de horas tras el anuncio en mayo, lo que llevó a abrir una segunda y una tercera función. Con esto, pasó a ser además la primera mujer chilena en alcanzar esta cifra en el escenario.

Cada noche, frente a un recinto repleto de "parientes", como la artista llama cariñosamente a sus fans, Quintanilla recorrió los grandes éxitos de su carrera y presentó canciones de "La Quintanilla", el disco que lanzó en mayo.

En la segunda fecha, incluso, compartió escenario con Mon Laferte, su excompañera de "Rojo".

"Un logro enorme"

"María José demostró su fuerza y el impacto que tiene hoy la música chilena. Llenar tres veces Santander Arena es un logro enorme, y que lo consiga una mujer chilena lo hace aún más significativo para nosotros. La Cúpula reconoce ese camino y a todos los parientes que la acompañaron", destacó Jorge Valenzuela, gerente de Eventos de Santander Arena.

El reconocimiento llega en un año clave para la cantante, que hace unos días dejó la conducción de "Dale Play" en Mega y cuya participación en el próximo Festival de Viña del Mar estaría descartada, pese a ser rostro del canal organizador.