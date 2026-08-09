Mon Laferte recibirá el premio de Justicia Social por su defensa a los derechos humanos

La cantante Mon Laferte sumará un nuevo hito en su carrera al recibir el Premio de Justicia Social en la 39° edición de los Hispanic Heritage Awards.

El reconocimiento a la chilena destaca su labor en la defensa y visibilización de los Derechos Humanos, la iguladad de género y la justicia social.

En concreto, la organización consideró el trabajo de la artista mediante la música, sus distintos proyectos artísticos y las plataformas que utiliza para abordar distintas problemáticas para Latinoamérica y el mundo.

Creados por la Casa Blanca en 1988 para conmemorar el Mes de la Herencia Hispana en Estados Unidos y organizados por la Hispanic Heritage Foundation, estos galardones celebran el impacto y liderazgo de grandes figuras latinoamericanas en diversos ámbitos de la sociedad.

La reacción de Mon Laferte

"Me siento increíblemente honrada. Nunca imaginé que llegaría un momento en mi vida o en mi carrera en el que se reconocería mi labor de llevar a cabo los proyectos que realmente me importan", señaló la exRojo en un comunicado, consignó Billboard.

Y añadió: "Saber que mi trabajo puede contribuir a ese sentido de comunidad, generar un impacto significativo e inspirar a los demás es profundamente gratificante".

La ceremonia de entrega se llevará a cabo el próximo 10 de septiembre en el Orchestra Hall de Minneapolis, espacio donde la autora de "Supermercado" compartirá honores con otras figuras destacadas del continente.

Con este reconocimiento, Laferte se convertirá en la tercera personalidad chilena en ser reconocida por la organización, sumándose al hito conseguido por la escritora Isabel Allende en 1996 en la categoría Literatura y por el animador Mario Kreutzberger, "Don Francisco", en 2010 bajo la categoría Leyenda.