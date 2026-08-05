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Tópicos: Magazine | Música | Música chilena

Nano Stern celebra 20 años de carrera anunciando nueva gira

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El tour "Bitácora" recorrerá Concepción, La Serena y Santiago.

Nano Stern celebra 20 años de carrera anunciando nueva gira

El músico tiene una fuerte influencia del cancionero popular y tradicional.

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El cantautor Nano Stern celebra sus 20 años de carrera anunciando una nueva gira titulada "Bitácora", en la cual hilará canto, viajes, música y poesía al revisitar su repertorio.

Las tres primeras fechas de este tour serán Concepción (12 de noviembre en Teatro Lihuén), La Serena (19 de noviembre en Teatro Centenario) y Santigo (26 de noviembre en Teatro Nescafé de las Artes).

Con una fuerte influencia del cancionero popular y tradicional, el músico ha tenido una carrera en la que ha colaborado con íconos de la música chilena como Los Jaivas, Congreso, Inti Illimani, Illapu y Quilapayún, además de haber cruzado caminos creativos con Jorge Drexler, Pedro Aznar y Joan Baez.

Las entradas para los shows de su gira de vigésimo aniversario están disponibles en el sitio oficial de Nano Stern, a través del sistema PortalTickets.

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