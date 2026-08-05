Nano Stern celebra 20 años de carrera anunciando nueva gira

El cantautor Nano Stern celebra sus 20 años de carrera anunciando una nueva gira titulada "Bitácora", en la cual hilará canto, viajes, música y poesía al revisitar su repertorio.

Las tres primeras fechas de este tour serán Concepción (12 de noviembre en Teatro Lihuén), La Serena (19 de noviembre en Teatro Centenario) y Santigo (26 de noviembre en Teatro Nescafé de las Artes).

Con una fuerte influencia del cancionero popular y tradicional, el músico ha tenido una carrera en la que ha colaborado con íconos de la música chilena como Los Jaivas, Congreso, Inti Illimani, Illapu y Quilapayún, además de haber cruzado caminos creativos con Jorge Drexler, Pedro Aznar y Joan Baez.

Las entradas para los shows de su gira de vigésimo aniversario están disponibles en el sitio oficial de Nano Stern, a través del sistema PortalTickets.