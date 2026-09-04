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Pablo Chill-E debuta en la cueca junto a Nano Parra con "Lolos marihuaneros"
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Autor: Redacción Cooperativa
El destacado folclorista actualizó su clásica canción.
El destacado folclorista actualizó su clásica canción.
El cantante Pablo Chill-E debutó como cuequero de la mano del destacado folclorista Nano Parra, quien lo invitó a reversionar uno de sus clásicos.
Se trata de "Lolos marihuaneros", una tonada de cueca chora que el sobrino de Violeta lanzó en 1970 y que recientemente había reversionado junto a Los Tricolores.
Sobre esa misma versión Parra decidió invitar a Pablo Chill-E, quien estrenó por primera vez en su carrera un tema en este tradicional ritmo.
Anteriormente el trapero ya se había acercado a los sonidos folclóricos con "Aburrido" junto a Inti-Illimani Histórico y Quilapayún.