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Tópicos: Magazine | Música | Música chilena

Pablo Chill-E debuta en la cueca junto a Nano Parra con "Lolos marihuaneros"

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Autor: Redacción Cooperativa

El destacado folclorista actualizó su clásica canción.

Pablo Chill-E debuta en la cueca junto a Nano Parra con
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El cantante Pablo Chill-E debutó como cuequero de la mano del destacado folclorista Nano Parra, quien lo invitó a reversionar uno de sus clásicos.

Se trata de "Lolos marihuaneros", una tonada de cueca chora que el sobrino de Violeta lanzó en 1970 y que recientemente había reversionado junto a Los Tricolores.

Sobre esa misma versión Parra decidió invitar a Pablo Chill-E, quien estrenó por primera vez en su carrera un tema en este tradicional ritmo.

Anteriormente el trapero ya se había acercado a los sonidos folclóricos con "Aburrido" junto a Inti-Illimani Histórico y Quilapayún.

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