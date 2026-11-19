¿Princesa Alba se escucha en "GTA VI"? Viralizan videos editados con música chilena
Varios usuarios se han divertido con estos memes.
La cantante no se ha referido a su participación en la música que acompaña al juego.
Varios usuarios se han divertido con estos memes.
La cantante no se ha referido a su participación en la música que acompaña al juego.
El fenómeno de "Grand Theft Auto VI" tiene sonido chileno, con varios jugadores viralizando videos editados con música nacional, con la cantante Princesa Alba como una de las protagonistas.
Al igual que los títulos previos, la nueva entrega de Rockstar Games, la primera de la saga desde 2013, posee múltiples emisoras radiales que dan cuenta del ambicioso trabajo de variedad musical que se buscaba dar vida al ficticio estado de Leónida y a los recorridos por su territorio.
La lista oficial de canciones se ha ido filtrando poco a poco tras el lanzamiento del juego. Pese a la larga y variada lista de artistas, algunos usuarios se han divertido editando clips con música de Princesa Alba o el fallecido JB the Voice.