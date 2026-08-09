Sinaka tras su gira por Europa: "A veces los chilenos nos sentimos inferiores"

Tras culminar su primera por Europa, Sinaka volvió a Chile para enfocarse de lleno en el proceso creativo de su próximo álbum.

En conversación con Cooperativa, el intérprete de "Contacto Contacto" abordó el impacto que generó llevar su propuesta a escenarios europeos, destacando que el viaje no solo le sirvió para conectar con su fanaticada internacional, sino también para hacer un balance sobre el posicionamiento del género urbano nacional en el extranjero.

"Al principio igual estaba nervioso porque, aparte de que nunca había ido para allá, tampoco sabía si me iban a conocer. Pero me sorprendió que me conocían mucho, que me respetaban mucho (...) Sentir ese cariño de gente que vive a la chucha de tu casa te hace sentir que vas por buen camino (sic)", confesó.

El potencial chileno en el extranjero

Respecto al aprendizaje y la representación de la música chilena fuera del país, el músico hizo un llamado a confiar más en el talento local y dejar de lado los complejos frente a la industria internacional.

"Bacán ser chileno, llegar para allá, hacer shows allá y que me escuchen. La reflexión que puedo dar es que no sé, a veces los chilenos nos sentimos inferiores y no somos muy diferentes. Simplemente a veces hay diferentes medios y cosas así, pero el nivel, en términos de arte, no estamos muy diferentes. Acá hay mucho talento y mucho potencial, solamente hay que creer en nosotros mismos, entre nosotros", enfatizó.

En cuanto al intercambio cultural vivido durante el viaje, Matías Muñoz Alvarado, nombre real del artista, destacó que esta experiencia le otorgó nuevas herramientas para la producción de sus próximos proyectos discográficos.

"Me quedaron muchas sensaciones como de que aprendí, hubo una retroalimentación artística. Fui a ver la música de otros lados, lo que se escuchaba allá, el estilo que se estaba haciendo allá, lo que escuchaba la gente en la radio. Todo en verdad, siento que me abrió harto el mundo", concluyó.