Standly nuevamente fue sorprendido conduciendo drogado

Carabineros detuvo este jueves al cantante urbano Standly, cuyo nombre real es Camilo Paredes, después de que intentara eludir un control policial esta tarde, en la comuna de Lo Barnechea.

Mientras circulaba en un vehículo Mercedes Benz, el artista y sus acompañantes se encontraron con la fiscalización en la Avenida José Alcalde Delano, frente al Mall Vivo Los Trapenses, e inmediatamente "tomaron una actitud desafiante con el personal", según el mayor Marcelo Ruiz.

"Pasaron por el control para posteriormente volver y cruzar con luz roja, iniciándose un seguimiento controlado y sin perder de vista este vehículo, logrando fiscalizarlo", detalló el oficial.

Al momento de revisar el vehículo, los uniformados percibieron un fuerte olor a marihuana, procediendo a incautar tres bolsas de esa droga, una pastilla y media de color rosado y dos bolsas de género con más de 69 millones de pesos en su interior.

Más tarde se corroboró que Paredes -quien descendió del móvil "en condiciones físicas deficientes", en palabras del mayor-, justamente manejaba bajo los efectos de la marihuana, sin licencia de conducir y con la documentación de su auto vencida.

El cantante enfrentará a la Justicia este viernes por el delito de conducción bajo la influencia de estupefacientes.

Paredes ya había sido detenido por manejar drogado en noviembre pasado, en la comuna de San Felipe (Región de Valparaíso), ocasión en que además se le incautaron dos bolsas de marihuana, y quedó sujeto a la cautelar de firma mensual.

Además, hace sólo una semana, el artista se vio involucrado en otro hecho policial, también en Lo Barnechea, al participar de una fiesta que duró tres días, a la cual Carabineros puso fin con infracciones de por medio.