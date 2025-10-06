Tiny Desk de 31 Minutos superó el millón de visualizaciones en 12 horas
El concierto ya se transformó en un hito para la música chilena.
El concierto Tiny Desk de 31 Minutos fue visto más de 1 millón de veces en sus primeras 12 horas de estreno en la plataforma Youtube.
El espectáculo fue estrenado a las 6:00 AM de este lunes y de inmediato se convirtió en tendencia no solo entre los usuarios chilenos de redes sociales, si no que en buena parte de Latinoamérica.
"Tuvimos el privilegio de estar ahí y trabajamos con determinación para estar a la altura (...) Estamos infinitamente orgullosos y agradecidos de todos los que nos enviaron su buena onda para convertir esto en una verdadera efemeride treintayunminutera", celebró el grupo en su cuenta de Instagram.
