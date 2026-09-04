Tras siete años, Javiera Parra presenta un nuevo sencillo
Voz fundamental del pop chileno de fines de los '90, la cantante presentó "Cariñar".
Voz fundamental del pop chileno de fines de los '90, la cantante presentó "Cariñar".
La cantante Javiera Parra, que marcó el pop chileno desde fines de los '90 con álbumes como "Corte en trámite" o "AM", regresa a la música, tras siete años de silencio discográfico.
La artista lanzó "Cariñar", un sencillo en plataformas digitales que compuso para su hijo Gael: "Es la primera vez que tengo el placer de componer una canción a mi hijo, que está a punto de cumplir 20 años, justo en la salida a volar hacia la adultez y en la despedida de su infancia. Por todo eso, es una canción que me emociona profundamente cantarla hoy".
La canción es la primera que edita desde 2019, cuando se lanzó "Gracias a Violeta", disco que grabó junto al Cuarteto Latinoamericano.
"Cariñar" es un tema "alejado de los arreglos rockeros, para dar espacio a una sonoridad luminosa, cálida, con texturas acústicas envolventes", comenta.