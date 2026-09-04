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Tópicos: Magazine | Música | Música chilena

Tras siete años, Javiera Parra presenta un nuevo sencillo

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Voz fundamental del pop chileno de fines de los '90, la cantante presentó "Cariñar".

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La cantante Javiera Parra, que marcó el pop chileno desde fines de los '90 con álbumes como "Corte en trámite" o "AM", regresa a la música, tras siete años de silencio discográfico.

La artista lanzó "Cariñar", un sencillo en plataformas digitales que compuso para su hijo Gael: "Es la primera vez que tengo el placer de componer una canción a mi hijo, que está a punto de cumplir 20 años, justo en la salida a volar hacia la adultez y en la despedida de su infancia. Por todo eso, es una canción que me emociona profundamente cantarla hoy".

La canción es la primera que edita desde 2019, cuando se lanzó "Gracias a Violeta", disco que grabó junto al Cuarteto Latinoamericano.

"Cariñar" es un tema "alejado de los arreglos rockeros, para dar espacio a una sonoridad luminosa, cálida, con texturas acústicas envolventes", comenta.

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