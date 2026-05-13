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Tópicos: Magazine | Música | Música docta

FOJI anuncia concierto sinfónico coral gratuito con más de 100 músicos en el GAM

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La presentación reunirá a jóvenes intérpretes de la Orquesta Sinfónica Estudiantil Metropolitana y elencos corales de la institución.

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La Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile (FOJI) realizará un nuevo concierto gratuito titulado "Réquiem" en el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM). La presentación reunirá a más de 100 jóvenes intérpretes en escena en el marco de la Semana de la Educación Artística (SEA).

El evento se llevará a cabo el sábado 16 de mayo a las 17:00 horas en la Sala A1 del recinto. La cita contará con la participación de la Orquesta Sinfónica Estudiantil Metropolitana (OSEM), dirigida por Jaime Cofré, junto al Coro de Estudiantes y el Coro de Niños y Niñas FOJI.

Bajo la temática "Paisajes Afectivos", el programa busca conectar las emociones y la memoria colectiva a través de la música. "Pensamos que sería una linda oportunidad para convertir un momento tan dramático como la despedida en un espacio de tranquilidad", explicó el director Jaime Cofré.

El repertorio incluye el "Adagio para cuerdas" de Samuel Barber, "Begräbnisgesang" de Johannes Brahms y culminará con el "Réquiem" de Gabriel Fauré. Esta última pieza es descrita por el director como un "arrullo para la muerte" por su carácter sereno y bello.

La actividad tendrá entrada liberada con previa inscripción en el sitio web del GAM, ubicado en Avenida Libertador Bernardo O'Higgins 227, Santiago, y el ingreso será por orden de llegada hasta completar el aforo.

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