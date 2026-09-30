FOJI presenta concierto sinfónico gratuito con jóvenes talentos en La Florida

La Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile (FOJI) realizará el concierto "Grandes Compositores", a cargo de la Orquesta Sinfónica Estudiantil Metropolitana (OSEM), dirigida por el maestro Jaime Cofré.

La presentación se llevará a cabo este jueves 1 de octubre a las 19:00 horas en el Teatro Municipal de La Florida y contará con la participación de 70 jóvenes músicos, desde los 13 años.

El repertorio incluirá obras de Johannes Brahms, Gustav Holst y Ludwig van Beethoven, entre ellas el "Festival Académico", la "Suite Japonesa" y la "Sinfonía N° 5".

La entrada será gratuita, previa obtención de tickets a través de PortalTickets. El Teatro Municipal de La Florida está ubicado en Real Pontevedra 6665 y quienes cuenten con credencial de la Red Chile Cuida tendrán acceso preferencial previa inscripción.