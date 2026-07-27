Investigan a Cosculluela por amenazas contra una mujer

La policía de Puerto Rico confirmó que investiga una denuncia contra el artista urbano Cosculluela, por presunta intimidación contra una mujer, en un nuevo caso vinculado al artista en años recientes.

De acuerdo con el informe policial, la denunciante indicó haber recibido una llamada anónima en la que escuchó la voz de un hombre, el cual realizó expresiones amenazantes en contra de ella y su familia; identificando a José Fernando Cosculluela Suárez, nombre real el cantante.

Desde hace años, Cosculluela ha enfrentado distintos casos en los tribunales y con la policía en diversas zonas de la isla; mismo historial que en 2025 hizo que la PDI impidiera su ingreso a Chile.

En 2022, la Unidad Especializada de Violencia Doméstica, Delitos Sexuales y Maltrato de Menores del Departamento de Justicia presentó 15 cargos contra el artista por un patrón de violencia doméstica contra su expareja, que ocurrieron presuntamente desde 2017.

Otro notorio caso que implicó a Cosculluela ocurrió el 12 de mayo de 2024, cuando supuestamente atropelló a dos jinetes, en un incidente en el que ambos caballos murieron y el artista huyó de la escena.

Cosculluela además cumplió una medida probatoria de tres años tras declararse culpable, el 21 de marzo de 2023, por violación a la ley de violencia doméstica tras una denuncia presentada por su exesposa.