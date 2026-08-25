"La Universidad del Perreo" finalmente era un nuevo álbum de Wisin

El reguetonero puertorriqueño Wisin reveló este lunes que lanzará el 4 de septiembre su nuevo álbum "La Universidad del Perreo", que formará parte de un amplio proyecto con "cursos y experiencias relacionadas" con la insólita institución académica que desató furor en las redes sociales y cuenta con más de dos millones de alumnos inscritos.

"'La Universidad del Perreo' es el nuevo álbum de Wisin, que llegará el próximo 4 de septiembre y ya se encuentra disponible en preventa. Sin embargo, el álbum es solo el comienzo", anunció en un comunicado el artista conocido como "El Sobreviviente".

Juan Luis Morera, nombre de pila del cantante, remarcó que continúa abierta la matricula para los cursos de "La Universidad del Perreo" y las primeras ciudades confirmadas donde se impartirán las clases son San Juan, Puerto Rico; Miami, Florida; Bogotá, Colombia; y Ciudad de México, México.

Asimismo, el intérprete de éxitos como 'Pegao,Rakata,Pam Pam,Paleta,Sexy Movimiento' o 'Mírala Bien' explicó que el concepto continuará desarrollándose a través de nuevos proyectos, cursos y experiencias relacionadas con "La Universidad del Perreo".

"Hoy como decano anuncio oficialmente que el material de estudio definitivo ya está listo. A partir de las 19:00 hora local (misma hora en Chile), estará disponible el Pre-Save del álbum oficial", subrayó Wisin en sus redes sociales.

A través de una plataforma los estudiantes podrán participar en distintas actividades, obtener certificados oficiales y tener acceso a experiencias reservadas exclusivamente para quienes formen parte de esta comunidad.

La institución educativa todavía no ha publicado las materias que impartirá, aunque en las historias del Instagram del cantante se mencionó que la universidad contará con Cátedras de ritmo aplicado, Historia del reguetón y Epistemología del flow, entre otras asignaturas.

"Este es solo el inicio de todo lo que nuestra institución tiene preparado para honrar la música y la evolución del perreo. Completen su pre-save oficial y repasen las bases. Las clases apenas comienzan", concluyó el artista.

Asimismo, el productor Hyde El Quimico, los miembros de la banda Jumbo El Que Produce Solo, el artista puertorriqueño Jowell y los miembros del dúo Los Legendarios, confirmaron en sus perfiles que están dentro de la iniciativa que está viral en redes sociales.

"Siento la responsabilidad personal de enaltecer nuestra cultura y proteger el legado de un movimiento que cambió la industria para siempre. Es por esto que hoy, con mucho orgullo y compromiso, anuncio oficialmente la creación de una nueva institución dedicada al estudio, la preservación y la difusión de nuestra historia: UNIVERSIDAD DEL PERREO (UDP)", expresó Wisin la semana pasada.

Wisin indicó que la misión es darle al reguetón "el rigor y el lugar de respeto que se merece" y ampliará más información próximamente.

El reguetón pasó de ser un género censurado en Puerto Rico en sus inicios desde finales de los años ochenta, a dominar la música mundial gracias a colaboraciones entre destacados artistas y fusiones con otros géneros.