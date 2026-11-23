Con parte del público lanzando sillas y otros objetos al escenario, e incluso peleas entre asistentes, terminó una polémica presentación de Anuel AA en Bogotá, Colombia, el pasado 21 de noviembre.

Programado para las 21:30 horas, el show comenzó con dos horas de atraso -algo casi común para el puertorriqueño-, pero quien ahora sumó otro ingrediente: actuó poco más de media hora y se fue del escenario, sin despedirse.

Las entradas para el show partían en los 60 mil pesos chilenos, y las primeras filas costaban casi 267 mil pesos, sin cargos, según reporta el diario El Tiempo.

Anuel AA tenía programado un concierto en Medellín para el domingo 22, pero días antes se "postergó", sin fecha, para 2027.

En Chile, el puertorriqueño -quien además ha mostrado ceercanía con una familia de narcotraficantes de Quilicura- tiene agendado participar en el festival Vibra Fest el 8 de diciembre, y luego cuatro conciertos en solitario en el Santander Arena, los días 13, 14, 18 y 19 de diciembre.