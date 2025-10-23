NFL respalda show de Bad Bunny tras críticas de Trump: "Será un gran espectáculo"

Roger Goodell, comisionado de la NFL, confirmó este miércoles que no planean bajar la presentación Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl.

Pese a las críticas del presidente Trump y sus partidarios por la elección del puertorriqueño para el evento deportivo, Goodell aseveró durante la reunión de propietarios de otoño que esta decisión "fue cuidadosamente meditada. Creo que será un momento emocionante y de unidad; eso es lo que intentamos lograr".

Ante la fuerte influencia latina que tiene el interprete de éxitos como "Lo Que Le Pasó a Hawaii", que critica la gentrificación y desplazamiento cultural, y "Una Velita", canción de esperanza ante los desastres naturales ocurridos en Puerto Rico en 2017, Kristi Noem, directora de Seguridad Nacional, dijo que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas estaría presente en el Super Bowl.

No obstante, el representante de la organización dijo confiar en que la presentación del artista será un éxito: "Estamos seguros de que será un gran espectáculo porque que él entiende la plataforma en la que se encuentra. Es un proceso muy bien pensado. No creo que alguna vez hayamos seleccionado a un artista sin recibir críticas", puntualizó.

La presentación de Bad Bunny en el Super Bowl LX se efectuará el 8 de febrero del 2026 en el Levi's Stadium, hogar de los San Francisco 49ers, ubicado en Santa Clara, California.

Por este motivo, el cantante adelantó sus conciertos en Chile, fijados originalmente para el 5, 6 y 7 de febrero en el Estadio Nacional -que finalmente se realizarán el 9, 10 y 11 de enero.