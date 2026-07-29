Ni el urbano puede con él: Jimin de BTS rompe récords históricos en Chile con "Who"

La fuerza imparable de ARMY, nombre que recibe la fanaticada de BTS, vuelve a marcar un nuevo hito al romper un récord mundial en el streaming.

Se trata del éxito de "Who", el hit solista de Jimin -integrante del septeto- que llevó a Chile a liderar el ranking global de reproducciones diarias en Spotify, sumando cifras históricas para un artista asiático en el país y superando por más del doble a potencias como Estados Unidos y Japón.

Con más de 250 mil reproducciones diarias y cerca de 7 millones al mes, la canción no solo acumula más de 160 millones de streams en terriotorio nacional, sino que ha logrado mantenido de forma inédita en el Top 10 de la plataforma en Chile, compartiendo espacio con exponentes del género urbano como Martinwhite, Jay Wheeler y Omar Courtz.

Lanzada en julio de 2024 como el sencillo principal de "MUSE", segundo álbum solista del ídolo del K-Pop, el tema ha permanecido ininterrumpidamente en el ranking chileno, sumando más de 730 días en el listado y más de 120 días en el primer lugar.

El logro de Jimin llega justamente en la previa de sus shows en Chile junto a BTS, dejando atrás semanas de angustia y nerviosismo luego de que se confirmara el uso del Estadio Nacional para la ambiciosa gira "Arirang World Tour" en octubre.