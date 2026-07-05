Nuevo anime contará con emblemática canción de Nirvana

El icónico sonido grunge de la banda Nirvana, que lideró Kurt Cobain, llegará al anime gracias a la adaptación del popular manga "The Guy She Was Interested in Wasn't a Guy at All", creado por Sumiko Arai.

La emblemática canción "Breed", perteneciente al disco "Nevermind", de 1991, servirá como opening de la serie, una comedia romántica yuri (romance entre chicas) donde la música es un elemento central de su historia.

Fue en el panel de Crunchyroll en el evento Anime Expo donde se presentó el primer avance de esta adaptación al anime, que se estrenará en enero de 2027 en el citado streaming.

Dave Grohl, líder de Foo Fighters y quien fuera baterista de Nirvana, participó en el anuncio en una conversación con la creadora del manga, celebrando la adaptación al anime. "Estoy convencido de que a Kurt le habría encantado, sin duda", declaró el músico.

De la mano del estudio de animación CloverWorks, el anime tendrá a Masashi Ishihama en la dirección y a Rino Yamasaki en la estructura de la serie, mientras que Kanna Hirayama se encarga del diseño de personajes.

Las primeras voces confirmadas son Mriya Ise como "Mitsuki Koga" y Akari Kito como "Aya Osawa".

En esta historia conocemos a "Aya", una estudiante de secundaria moderna y optimista, que adora escuchar rock, pero nadie más parece compartir su gusto, hasta que conoce a un empleado de una tienda de discos. Vestido completamente de negro, tiene un aire misterioso y un gusto musical impecable, enamorándose perdidamente de él… sin saber que en realidad está enamorada de su compañera de clase, "Mitsuki".

Por su parte, "Mitsuki" suele ser reservada y evita llamar la atención en la escuela. Pero como se sienta justo al lado de "Aya", es muy consciente de los sentimientos de la otra chica y tiene miedo de revelar la verdad.