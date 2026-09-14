Oasis anuncia nueva gira para 2027: Fechas y ciudades confirmadas

El grupo Oasis anunció una nueva gira de conciertos para 2027 en la cual retornarán a escenarios que resultaron icónicos para su carrera.

Los hermanos Gallagher repetirán la experiencia de 2025, año en que concretaron su esperada reunión, y se embarcarán en una serie de shows por Europa y Estados Unidos.

La gira iniciará el 21 de mayo de 2027 con cinco shows en el Celtic Park de Glasgow, en Escocia, para luego continuar por Manchester, Munich (Alemania), Barcelona (España), Amsterdam (Países Bajos), París (Francia), Roma (Italia), Boston y Las Vegas en Estados Unidos.

El recorrido también contempla presentaciones en dos escenarios que marcaron la trayectoria de Oasis. Uno de ellos es el mítico Slane Castle de Irlanda, donde los Gallagher ya se presentaron en 1995 y en 2009. Además se anunciaron cuatro conciertos en el parque Knebworth, lugar donde actuaron en 1996 en históricas presentaciones.

Ante la alta demanda de entradas, Oasis hizo un llamado a sus fanáticos a inscribirse previamente para poder acceder a la posibilidad de comprar boletos.