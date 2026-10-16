Taxista fue detenido por el homicidio, con 16 balazos, de un ciclista en Macul

Un hombre de 48 años y de nacionalidad chilena fue detenido y quedó prisión preventiva tras ser formalizado por el homicidio de un ciclista, ocurrido la noche del lunes 12 de octubre en la comuna de Macul.

El crimen se registró en la intersección del pasaje Santa Sara con San Vicente de Paul, en la población Chacarillas, cuando la víctima -también chilena, de 36 años- se desplazaba en bicicleta, y fue abordada por sujetos que descendieron de un taxi y le dispararon en reiteradas ocasiones.

El afectado recibió 16 impactos de bala y fue trasladado de urgencia hasta el Hospital Luis Tisné, donde falleció al día siguiente. La investigación a cargo de la Fiscalía ECOH y la Brigada de Homicidios de la PDI permitió identificar al propietario del taxi, y sindicarlo como quien lo conducía al momento del ataque.

"Se pudo identificar el taxi en que se ejecutó este homicidio. Posteriormente se logró la individualización del dueño de ests, dando con su ubicación y detención", dijo la fiscal Marcela Márquez.

El taxista fue formalizado por homicidio calificado y porte o tenencia de arma de fuego, y el tribunal ordenó su prisión preventiva y un plazo de investigación de 140 días.