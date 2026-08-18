Partió el juicio por la muerte de Tupac Shakur con una grabación policial como pieza clave

El juicio contra Duane 'Keffe D' Davis, señalado por la Fiscalía como organizador del asesinato del rapero Tupac Shakur en 1996, arrancó este lunes en Las Vegas con la presentación de pruebas en su contra, entre las que se incluyen una grabación policial y un libro de memorias escrito por el propio acusado.

Davis, de 63 años, es el único acusado en el caso y enfrenta un cargo de asesinato con arma mortal con la intención de promover, facilitar o ayudar a una banda criminal en la muerte de Shakur, considerado uno de los raperos más influyentes de todos los tiempos.

La Fiscalía del condado de Clark, Nevada, inició la presentación exponiendo partes de una grabación de Davis en una conversación con la policía en 2008, en la que acepta que viajaba en un vehículo con sus amigos y vio a Shakur como pasajero en un BMW asomándose por la ventana.

"Tupac se delató", dijo Davis en la grabación. "De lo contrario, se habría escapado", según información citada por The New York Times.

La Fiscalía también utilizará como prueba las memorias que Davis publicó en 2019, cuando concedió numerosas entrevistas para promocionar el libro, titulado "Compton Street Legend".

El acusado habló sobre el papel de la pandilla Crips en la muerte de Shakur y se describió a sí mismo como "uno de los pocos testigos presenciales vivos del asesinato de Tupac".

Juicio se extenderá entre cuatro y cinco semanas

El primer testigo llamado por la Fiscalía fue Garry Dale, un policía de Las Vegas que acompañó a Shakur en la ambulancia tras resultar herido la noche del 7 de septiembre, tras acudir a una pelea de Mike Tyson.

Dale contó que acompañó a Shakur en la ambulancia hasta el hospital y que, durante el trayecto, le preguntó quién le había disparado. Según su relato, el rapero respondió que no lo sabía, pero añadió: "Nosotros nos encargaremos de eso".

Por su parte, la defensa de Davis aseguró que la Fiscalía carece de pruebas contundentes para demostrar su culpabilidad más allá de toda duda razonable, y se basa en las propias declaraciones del acusado, que ha dicho que sus memorias se basan en ficción.

Davis se declaró inocente en noviembre de 2023 y ha permanecido en custodia con una fianza de 750.000 dólares desde su arresto.

La investigación permaneció abierta durante casi tres décadas sin detenidos, hasta que las declaraciones públicas del acusado sobre el asesinato dieron un nuevo impulso al caso.

Shakur tenía 25 años cuando recibió varios disparos mientras viajaba en un vehículo con su amigo y fundador del sello Death Row, Marion 'Suge' Knight, en Las Vegas.

El autor de "California Love" falleció días después, el 13 de septiembre de 1996, dejando un vacío en una industria musical dividida por bandas rivales.

Se espera que el juicio, que no necesariamente resolverá quien disparó contra el rapero, dure entre cuatro y cinco semanas.

Figuras como Knight, quien actualmente cumple una condena por homicidio voluntario en un atropello, están en la lista de testigos, pero el productor musical dijo la semana pasada en una entrevista con el medio ABC, que no pretendía hablar.