Paul McCartney y el nostálgico homenaje a sus años adolescentes en su nuevo álbum

El exThe Beatles Paul McCartney lanzó su primer álbum solista en más de cinco años, "The Boys of Dungeon Lane", un homenaje a su familia, sus amigos y a su temprana vida en las calles del Liverpool que le vio nacer con 14 canciones cargadas de recuerdos de juventud.

Con un estilo íntimo y nostálgico, como en la canción "Days we left behind" o la dedicada a su madre "Mamma gets by", el legendario cantante saca su decimoctavo disco en solitario, producido por Andrew Watt y con la colaboración de su antaño compañero en The Beatles, el baterista Ringo Starr.

El título del disco hace referencia a un camino que estaba cerca del que fue su primer hogar y en sus canciones hay reflexiones que McCartney nunca había compartido con el gran público.

A sus 83 años, en este álbum explora una variedad de instrumentos -el piano y en especial la guitarra-, además de estilos -hay pop y rock, con ecos del jazz y del country-, lo que demuestra su ya conocida versatilidad musical.

La historia antes de la historia

El músico empezó a dar vida a este disco hace cinco años, junto con Watt, en una sesión para intercambiar ideas, tras lo cual llegaron varias sesiones de grabación en el Reino Unido y EE.UU.

En las letras que componen las diferentes canciones, McCartney tiene una mirada introspectiva, reviviendo los determinantes años que moldearon su vida antes de que él y sus tres amigos de Liverpool -John Lennon, George Harrison y Ringo Starr- saltaran a la fama y se convirtieran en los "cuatro fabulosos" y en iconos británicos.

"The Boys of Dungeon Lane" es la historia antes de la historia. Los temas transportan al oyente al origen de todo, como la segunda canción del disco, "Last Horizon", que habla del sonido distante procedente de un patio de recreo que le "levanta el ánimo" y le hace "volver" a sus años formativos.

Sobre su juventud, McCartney llegó a explicar recientemente, con motivo de la publicación de este álbum, que vivía en un barrio obrero llamado Speke y que su familia no tenía muchos ingresos, pero que eso no importaba porque "la gente era genial".

La discográfica Universal ha calificado estas catorce canciones como nacidas de un Paul "en un estado de ánimo sincero, vulnerable y profundamente reflexivo, escribiendo con una franqueza poco habitual sobre su infancia".