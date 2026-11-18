El retorno de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh, tras casi dos décadas fuera de la banda -que siguió con otra vocalista entre 2007 y 2024- ha estado marcado por duras críticas a su capacidad vocal, tanto de fans como de críticos musicales.

"Con más pena que gloria,caótica, insegura, perdida" o "jamás debió regresar" fueron algunas de las frases con que se describió a Montero durante shows en Madrid durante mayo pasado.

En entrevista con la radio hispana Cadena Ser, la cantante profundizó en cómo la afectan estas críticas y reconoció: "Soy humana, sufro por mí y por todos mis compañeros. No creo que me merezca eso".

"No soy ni de oírme ni de verme, no me gusta (...) pero he visto lo que está circulando, y lo que está circulando son errores. Errores que se comenten en un escenario y en cualquier lado. Porque si me pones el concierto entero, vas a ver eso como un error, pero no es todo el concierto", agregó.

La Oreja de Van Gogh, que tuvo un rotundo éxito en las ediciones 2005 y 2007 del Festival de Viña del Mar -con Amaia Montero a la cabeza-, regresará a Chile durante marzo próximo, con cuatro conciertos en Santiago.