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Tópicos: Magazine | Música | Pop en español

Magneto 35 años después, nostalgia de los '80 y '90

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

En redes sociales reaparecen videos de las últimas presentaciones de la boy band azteca, cantando en 2026 su mayor éxito, "Vuela Vuela".

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El grupo Magneto debió estar en Chile en octubre de 2025, pero el show "90's Pop Tour" -que ocuparía la mitad del Movistar Arena- terminó cancelado sin mayor explicación.

Ahora, y con motivo de conciertos agendados en Ecuador, Perú y México, en redes sociales reaparecen videos de las últimas presentaciones de la boy band azteca, a 35 años de la edición de su mayor éxito, "Vuela Vuela".

La valoración es, obviamente, dividida entre quienes vivieron esa época y la tendencia a juzgar el pasado con estándares actuales; pero vale la pena preguntar si alguien que compra una entrada necesita algo más que vivir un momento de recuerdos y disfrutar.

El grupo se formó en 1983 y "Vuela, vuela" fue publicado como sencillo en julio de 1991, con la participación de Álex, Charlie, Mauri, Alan y Elías. Hoy, Magneto se presenta con Álex, Mauri, Alan y Elías; más Tono Beltranena, que siendo histórico -se unió en 1993- no grabó la citada canción.

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