Magneto 35 años después, nostalgia de los '80 y '90
En redes sociales reaparecen videos de las últimas presentaciones de la boy band azteca, cantando en 2026 su mayor éxito, "Vuela Vuela".
En redes sociales reaparecen videos de las últimas presentaciones de la boy band azteca, cantando en 2026 su mayor éxito, "Vuela Vuela".
El grupo Magneto debió estar en Chile en octubre de 2025, pero el show "90's Pop Tour" -que ocuparía la mitad del Movistar Arena- terminó cancelado sin mayor explicación.
Ahora, y con motivo de conciertos agendados en Ecuador, Perú y México, en redes sociales reaparecen videos de las últimas presentaciones de la boy band azteca, a 35 años de la edición de su mayor éxito, "Vuela Vuela".
La valoración es, obviamente, dividida entre quienes vivieron esa época y la tendencia a juzgar el pasado con estándares actuales; pero vale la pena preguntar si alguien que compra una entrada necesita algo más que vivir un momento de recuerdos y disfrutar.
El grupo se formó en 1983 y "Vuela, vuela" fue publicado como sencillo en julio de 1991, con la participación de Álex, Charlie, Mauri, Alan y Elías. Hoy, Magneto se presenta con Álex, Mauri, Alan y Elías; más Tono Beltranena, que siendo histórico -se unió en 1993- no grabó la citada canción.