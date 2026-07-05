Harry Styles batió el récord de conciertos en Wembley

El cantante británico Harry Styles batió el récord de conciertos consecutivos celebrados en el estadio londinense de Wembley, superando los máximos conseguidos hasta ahora por Taylor Swift y Coldplay, tras completar este fin de semana una residencia de 12 fechas como parte de su última gira mundial "Together, Together".

El exintegrante de One Direction, de 32 años, se convirtió así en el artista que más conciertos ha realizado en el emblemático estadio en una misma gira, superando el récord de 10 fechas que la banda Coldplay logró el verano pasado, y las ocho noches que Taylor Swift completó en solitario con su "The Eras Tour" en 2024.

Styles inició su residencia londinense de "Together, Together" el pasado 12 de junio y la concluyó este sábado, 4 de julio, con su duodécimo concierto, que tuvo una temática especial al coincidir con el día principal del Orgullo LGTBI+ de Londres.

Durante el show del sábado, Styles se dirigió a los 80.000 espectadores y dedicó un momento especial a sus cuatro excompañeros de One Direction.

"Quiero agradecer a Niall (Horan), Louis (Tomlinson), Zayn (Malik) y a mi querido amigo Liam (Payne -fallecido en 2024-) por estas noches y por todo lo que aprendí en este tiempo, por la amistad, todo... nada de esto sería posible, no estaría aquí sin vosotros. Muchas gracias", dijo el cantante.

También apareció por sorpresa en el escenario la hermana del cantante, Gemma, que pronunció un emotivo discurso y reveló una pancarta conmemorativa que el estadio había colocado en su fachada para celebrar el récord de 12 noches.

Tras su paso por Londres, Styles continuará su gira mundial "Together, Together" en Brasil, México y Estados Unidos, antes de finalizar en Australia en diciembre.

El artista publicó el pasado 6 de marzo su cuarto álbum de estudio, "Kiss All The Time. Disco, Occasionally", luego de más de tres años de pausa musical.