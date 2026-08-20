Detenido por amenazas virtuales a Kast y Quiroz las justificó como "humor satírico"

Un hombre de 30 años, identificado como Johnny Lagos, fue formalizado este jueves tras publicar en redes sociales un video en el que amenazaba de muerte al Presidente José Antonio Kast y al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

El hecho se originó a raíz de un registro audiovisual en el que el individuo aparecía manipulando un arma y señalaba que era momento de atentar contra las autoridades de gobierno.

Tras la respectiva denuncia, se concretó su captura en la comuna de San Pedro de la Paz, Región del Biobío, lugar donde inicialmente se controló su detención.

De forma posterior, la causa fue formalizada ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago por el delito de amenazas no condicionales, iinstancia que resolvió imponer las medidas cautelares de arraigo nacional y la prohibición absoluta de aproximarse a las víctimas en un radio de 200 metros.

El sujeto emitió amenazas no condicionales de muerte contra el mandatario José Antonio Kast y el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. (FOTO: ATON)

Además, la sede judicial lo obligó a firmar en una comisaría durante este viernes, disposición adoptada preventivamente ante el arribo programado del jefe de Estado al Biobío.

Imputado asegura que se trató de "humor satírico"

A la salida del tribunal, Lagos se refirió a los hechos que motivaron su detención, descartando cualquier intención real de atentar contra las autoridades y afirmando que todo el contenido correspondía a una parodia.

"Si ustedes se van al video, en la descripción, especifico que esto es una sátira de humor político y nada de lo que yo diga al respecto puede ser utilizado como verdad. No lo pensé, la verdad. De ahora en adelante le voy a tomar más el peso a mis palabras", comentó el investigado.

Asimismo, añadió: "No tengo intención de acercarme al Presidente, entonces (la prohibición) a mí no me afecta. Yo me lo paso en mi casa, así que tampoco me incomoda el arresto domiciliario. Como yo le dije, es humor satírico".

Con estas medidas cautelares vigentes, la investigación continuará su curso judicial para determinar las responsabilidades penales correspondientes al caso.