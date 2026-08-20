Grau: En vez de atenuar los shocks, el Gobierno los ha amplificado

"El Gobierno, en vez de haber atenuado el impacto de los shocks que vienen de afuera o de los shocks transitorios, los ha acrecentado, los ha amplificado", cuestionó este jueves Nicolás Grau, exministro de Economía y Hacienda, al realizar un balance de la conducción económica bajo el mando del Presidente José Antonio Kast.

En entrevista con Lo Que Queda Del Día de Cooperativa, el otrora secretario de Estado acusó que la administración actual agravó el impacto de las presiones inflacionarias externas y deterioró el crecimiento proyectado para 2026 debido a una excesiva contención fiscal, al no uso del mecanismo de estabilización de las bencinas (Mepco) y la instalación de un discurso oficial "injustificadamente pesimista".

"A finales del año pasado, cuando el Banco Central hacía una proyección de cuál iba a ser el crecimiento para el 2026 -es decir, una institución independiente, técnicamente sólida, que hacía su mejor proyección posible dado lo que había ocurrido hasta ese momento-, se proyectaba un crecimiento en torno al 2,5% (...) y todo eso se ha ido deteriorando durante el primer semestre del 2026", analizó Grau.

El economista y exministro Nicolás Grau realizó un crítico balance sobre la conducción económica del país. (FOTO: ATON)

Pese a que afirmó que "no todo esto es responsabilidad del Gobierno", advirtió que esta administración, "a mi juicio, en vez de haber atenuado el impacto de los shocks que vienen de afuera o de los shocks transitorios, los ha acrecentado, los ha amplificado".

Impacto de las bencinas y el freno a la inversión pública

Respecto al alza de los combustibles frente a tensiones geopolíticas internacionales, el exsecretario de Estado criticó que "en Chile se haya tomado la decisión de traspasar toda el alza del precio internacional a los consumidores, a las personas".

"Eso creo que ha generado una serie de problemas, por de pronto en el bolsillo de cada una de las familias, pero también ha generado problemas en la economía. Parte -probablemente- de la poca actividad, del poco crecimiento que hemos tenido, sobre todo el segundo trimestre del año (...) es muy probable que haya estado influenciado por el rol que ha tenido el alza de las bencinas, que no solo impacta a las familias, sino que impacta a todo lo productivo en general", aseveró el economista en Cooperativa.

El exministro apuntó al traspaso íntegro del alza internacional de las bencinas y a los recortes en inversión pública como causas determinantes en el freno del PIB y el empleo. (FOTO: ATON)

Asimismo, Grau comparó la gestión actual con episodios pasados y alertó sobre los efectos colaterales de la contención fiscal desmedida sobre el Producto Interno Bruto y el mercado del trabajo.

Factor expectativas y la profecía autocumplida

Finalmente, el economista recalcó que la administración de Kast "llegó con un discurso muy negativo respecto a la economía, un discurso que no se condecía con los datos".

"Se habló de que nuestro país estaba en quiebra, algo que realmente nadie fuera de Chile podría haber entendido por qué estábamos hablando de nuestro país de esa manera. Y lo que pasa en economía es que cuando uno habla sistemáticamente de que todo está mal, la gente se empieza a convencer de que las cosas están mal, le da susto, temor, hacer inversiones y comprar", alertó Grau.

Debido a esto, aseguró que "se empieza a generar como un círculo vicioso, una profecía autocumplida, porque las expectativas son muy importantes en economía".

"En vez de haber atenuado el impacto de los shocks que vienen de afuera o de los shocks transitorios, los ha acrecentado, los ha amplificado", afirmó la exautoridad. (FOTO: ATON)

Presente tras el gabinete: Retorno a la academia, libros y asesorías internacionales

Consultado sobre su situación actual tras dejar las carteras de Estado y el rol que asume frente a la actual administración, Grau explicó que ha retomado su trabajo académico e investigativo.

"Soy una persona que era antes académico, ahora estoy volviendo a investigar, escribiendo libros y artículos, participando en distintos espacios de discusión sobre cómo organizar mejor nuestra economía, tener un mayor crecimiento, y también he estado asesorando a otros países", detalló la otrora autoridad.

Frente a esto, aseguró que su rol es "desde el campo de las ideas y tratar de contribuir a que a nuestro país le vaya mejor, y que cuando me parezca que hay algo que no se está haciendo bien, poder plantear aquello -siempre, por supuesto, con mucho respeto-y en caso de que algo se esté haciendo bien, también plantearlo".