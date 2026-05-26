¡Juntos otra vez! Fergie se reunió con los Black Eyed Peas

Los fans de Black Eyed Peas tuvieron una noche soñada en la ceremonia de los American Music Awards (AMAs) celebrada en Las Vegas, siendo testigos de la reunión de Stacy Ann "Fergie" Ferguson con sus tres excompañeros de la banda, will.i.am., apl.de.ap y Taboo.

El reencuentro, a más de una década de que la cantante abandonara el grupo, se dio en el escenario de la premiación cuando Black Eyed Peas fue galardonado con el premio Mejor Canción del Recuerdo, gracias a su emblemático tema "Rock that body".

Fergie acompañó a sus excompañeros para recibir el galardón, donde tuvo que aguantar las lágrimas de emoción mientras will.i.am. la celebraba como una "reina increíble, poderosa e intrépida".

"¡Qué momento, qué momento!", dijo la emocionada cantante mientras tomaba de las manos a sus Will y Tabboo, agradeciendo a "todos los fans por haber votado para que pudiera estar aquí ahora mismo junto a mis amigos de toda la vida y mis hermanos".

Al menos por una noche, los fans de Black Eyed Peas pudieron soñar con el regreso de la alineación más exitosa del grupo, con Fergie en voces, gracias a que los videos virales de TikTok e Instagram revivieron la popularidad de la canción y les permitieron recibir este galardón en los AMAs.

"Gracias por el cariño. Es un honor para nosotros recibir este premio y estamos muy agradecidos de poder celebrar este momento con nuestra hermana Fergie a nuestro lado", reaccionó la banda en sus redes sociales.