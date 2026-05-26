Nostalgia noventera: A*Teens vuelve con nuevo tema

La nostalgia noventera golpea con fuerza en el regreso de A*Teens, con el cuarteto sueco anunciando un nuevo tema titulado "You got the look" a lanzarse el próximo 5 de junio.

El grupo formado por Marie Serneholt, Dhani Lennevald, Sara Lumholdt y Amit Paul, que comenzó su carrera como grupo tributo a ABBA llamado ABBA-Teens, se reunió en 2024 para iniciar una nueva etapa musical que vio sus frutos a inicios de este año con "Iconic", su primer sencillo original en dos décadas.

Ahora, la exboyband seguirá combinando la nostalgia pop con los sonidos modernos con su próximo tema, el cual homenajea a otra leyenda sueca, el dúo Roxette, al incluir un sample del tema "The look".

A*Teens se formó en 1998 y al año siguiente lanzaron su álbum debut "The ABBA Generation". En el 2000 se presentaron en el Festival de Viña del Mar.