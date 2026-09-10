Spice Girls jugó con las ilusiones de los fans con su esperado anuncio

"¿No les da vergüenza jugar con las ilusiones de los fans?". Ese fue uno de los tantos comentarios de decepción por parte de los seguidores de Spice Girls al revelarse el esperado anuncio de la girlband, que había generado esperanza respecto a un posible regreso a los escenarios.

A las 10:00 horas de Chile de este jueves, el grupo femenino de pop británico originalmente compuesto por Mel B, Mel C, Emma Bunton, Geri Halliwell y Victoria Beckham liberó la noticia que tuvo a los fans elucubrando teorías, pues coincidía con los 30 años del lanzamiento de "Wannabe" este 2026.

Sin embargo, no se trató de una gira de reunión o un nuevo álbum, sino del lanzamiento de una colección integral de sus singles, reuniendo en 14 vinilos de color o CDs sus grandes éxitos, B-sides y algunos demos inéditos.

"The Singles Collection" se lanzará el próximo 6 de noviembre y la preventa ya está activa, con un altísimo precio de 129 dólares (alrededor de 121 mil pesos chilenos) en CD y 243 dólares (unos 227 mil pesos chilenos) en vinilo, mientras que las ediciones especiales se agotaron en menos de una hora.

Las reacciones en la publicación en redes sociales de la girlband fueron mayormente negativas, pues se esperaba una gira de aniversario por los 30 años de "Wannabe", repitiéndose comentarios de "decepción" y exigiendo que aún hay tiempo de "darle a la gente lo que realmente quieren".