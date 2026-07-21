Preocupación entre los fans: Harry Styles cancela concierto por "problemas de salud"

El cantante británico Harry Styles debió cancelar el concierto que tenía previsto ofrecer este martes en São Paulo, Brasil por "un problema de salud".

A través de redes sociales, la promotora Live Nation informó: "Lamentamos profundamente informar que el concierto de Harry Styles, previsto para el martes 21 de julio de 2026 en el MorumBIS, ha sido cancelado debido a un problema de salud durante la gira", escribieron, sin entregar más detalles.

Asimismo, los organizadores indicaron que reembolsarían el valor total de los boletos mediante el mismo canal de compra.

La fallida presentación del exOne Direction iba a ser la tercera de cuatro fechas consecutivas en la ciudad brasileña, en el marco de su gira de residencias "Together, Together".

Sin embargo, su presentación del viernes se mantiene en pie y, de acuerdo con la productora, para dicho recital saldrá a la venta una cantidad limitada de boletos para los afectados por la cancelación.

Styles, que publicó su cuarto álbum solista, "Kiss All The Time. Disco, Occasionally", el pasado 6 de marzo, viene de concluir una extenuante serie de 12 conciertos en Wembley, en la que superó a Taylor Swift y Coldplay como el artista que más conciertos ha realizado en el estadio londinense en una misma gira.