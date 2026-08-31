Preocupación entre los fans: Lionel Richie fue hospitalizado tras concierto

El cantante Lionel Richie ha generado preocupación entre sus fans al conocerse que fue hospitalizado tras un concierto durante este fin de semana.

De acuerdo con lo informado por el medio TMZ, el intérprete de "Hello" fue ingresado a la unidad de cuidados intensivos (UCI) de un hospital de St. Louis, Misuri, luego de un show realizado el sábado en la misma ciudad.

Fuentes cercanas al artista señalaron que Richie acudió al recinto de salud por iniciativa propia para someterse a algunos exámenes, con los médicos dando cuenta de la posibilidad de una leve deshidratación.

Se espera que el músico sea dado de alta este martes, pero múltiples asistentes al show del sábado en el anfiteatro The Muny -Teatro de la Ópera Municipal de St. Luis- dieron cuenta de que Richie tuvo algunas dificultades durante la parte final de su presentación.

Incluso, pidió a su equipo que le trajera un taburete para sentarse mientras interpretaba su última canción de la noche, "All Night Long (All Night)".

No es la primera vez que el cantante sufre problemas en un show en los últimos meses, ya que en junio pasado tuvo que suspender un concierto a minutos de haberse iniciado tras experimentar problemas de salud en el escenario.