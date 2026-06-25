Lionel Richie sufrió problemas de salud en el escenario y suspendió su show

El cantante Lionel Richie suspendió un concierto a minutos de haberse iniciado tras experimentar problemas de salud sobre el escenario.

Durante un show en Minnesota y mientras interpretaba "Dancing on the Ceiling", el estadounidense se sentó en el escenario con visibles dificultades para cantar. Una vez terminado el tema explicó que "cuando te estás sintiendo mareado, te sientas".

Posteriormente ofreció al público una versión de "Three Times a Lady" en el piano y se retiró de escena para no reaparecer en toda la noche.

Según medios estadounidenses, uno de sus músicos explicó a los presentes que "lamentablemente, Lionel no se sintió bien".

Por ahora el equipo de Lionel Richie no ha entregado información sobre el estado de salud del cantante.