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Tópicos: Magazine | Música

Quique Neira y Gondwana se reencontraron en el escenario tras 23 años

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El cantante apareció en el Festival REC para cantar con el grupo, del que fue parte entre 1996 y 2003.

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El cantante Quique Neira y Gondwana se reencontraron durante el festival REC de Concepción. 

Tras rumores sobre una posible reunión, el músico apareció este domingo sobre el escenario para interpretar "Sentimiento Original" junto a la banda al final del show. 

"Estaba sacando la cuenta, hace como 23 años fue la última vez que estuvimos juntos haciendo música", dijo Neira al público. 

Entre 1996 y 2003, el artista fue la voz principal de la agrupación, lanzando tres exitosos álbumes y pasando dos veces por el Festival de Viña. 

 

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