Quique Neira y Gondwana se reencontraron en el escenario tras 23 años

El cantante Quique Neira y Gondwana se reencontraron durante el festival REC de Concepción.

Tras rumores sobre una posible reunión, el músico apareció este domingo sobre el escenario para interpretar "Sentimiento Original" junto a la banda al final del show.

"Estaba sacando la cuenta, hace como 23 años fue la última vez que estuvimos juntos haciendo música", dijo Neira al público.

Entre 1996 y 2003, el artista fue la voz principal de la agrupación, lanzando tres exitosos álbumes y pasando dos veces por el Festival de Viña.